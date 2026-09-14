Москва14 сен Вести.Российская нефть заняла место ближневосточных поставок на фоне блокировки ключевых артерий, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью ИС "Вести".

Из-за закрытия ключевого трубопровода Саудовской Аравии, фактически захвата йеменскими хуситами побережья Баб-эль-Мандебского пролива, а также ситуации в Ормузском проливе, ключевые маршруты экспорта саудовской нефти оказались заблокированы. Это значительно сужает предложение для Индии и Китая, но в то же время открывает новые возможности для российских поставок.

Они лишились очень крупных поставок и им нужно их заменить. Если раньше в порту Индии, например, мы давали скидку в 10 долларов на каждый баррель, то теперь наоборот мы получаем премию. То есть российский Urals в портах Индии, например, дороже, чем сорт Brent на два-четыре доллара. То есть мы еще более эффективно продаем нашу нефть, в отличие от прошлых периодов, когда мы вынуждены были давать скидку объяснил эксперт

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о захвате города Моха, ранее контролируемого правительственными силами Йемена.

Также под их контроль перешли остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море.