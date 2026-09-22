КНР на 41% нарастила импорт нефти из РФ и заместила поставки с Ближнего Востока Китай в августе увеличил импорт российской нефти на 41%

Москва22 сен Вести.Китай в августе 2026 года увеличил объемы импорта нефти, что стало возможным благодаря росту поставок из России.

При этом закупки у других крупных экспортеров, включая Саудовскую Аравию, сократились, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

После снижения импорта до минимальных значений в начале лета Китай начал постепенно наращивать объемы закупок нефти. В августе показатель вырос на 6,2% по сравнению с июлем, достигнув 8,93 миллиона баррелей в сутки. Однако по сравнению с августом прошлого года импорт сократился на 22,9%, говорится в публикации.

Россия стала единственным крупным поставщиком, который увеличил объемы отгрузок нефти в Китай. В августе поставки достигли 2,64 миллиона баррелей в сутки (11,22 миллиона тонн за месяц), что на 22,6% выше, чем в июле, и на 41,3% больше, чем в августе 2025 года. Расходы Китая на российскую нефть составили 6,47 миллиарда долларов.

Импорт нефти из стран Ближнего Востока в августе остался на уровне около 2,6 миллиона баррелей в сутки (почти 11 миллионов тонн за месяц). Саудовская Аравия – ключевой поставщик региона – сократила экспорт в КНР почти вдвое по сравнению с июлем, до 742 тысяч баррелей в сутки. Это также на 41% меньше, чем в августе прошлого года.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), напротив, увеличили поставки на 20% к июлю, их объем достиг 685 тысяч баррелей в сутки, но это на 3,5% ниже, чем годом ранее.

Бразилия, второй по величине экспортер нефти в Китай, сократила поставки на 25% по сравнению с июлем и на 28% относительно августа 2025 года. Объем поставок составил 882 тысячи баррелей в сутки.

Поставки из Малайзии, которая традиционно считается промежуточным пунктом для иранской нефти, выросли в 1,7 раза к июлю, достигнув 616 тысяч баррелей в сутки, но остались ниже уровня прошлого года.

По итогам восьми месяцев Россия остается лидером по экспорту нефти в Китай, поставив почти 77,65 миллиона тонн (2,33 миллиона баррелей в сутки), что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сказано в материале.

Далее расположились Саудовская Аравия (40,42 миллиона тонн, снижение на 22,9%), Бразилия (39,15 миллиона тонн, рост на 35,2%), Индонезия (26,25 миллиона тонн) и Малайзия (24,26 миллиона тонн, почти вдвое меньше, чем годом ранее).

Ранее ключевые импортеры российских энергоносителей раскритиковали одобренный американским Конгрессом законопроект о новых санкциях, который ожидает подписи президента США Дональда Трампа.