Китай увеличил закупки пшеницы в РФ в семь раз Китай в семь раз увеличил импорт российской пшеницы

Москва20 сен Вести.Китай за восемь месяцев 2026 года в семь раз увеличил импорт пшеницы из России. Сейчас эта сумма составляет 17,6 млн долларов, а за аналогичный период 2025 года - 2,5 млн долларов, сообщает "Интерфакс".

Как говорится в материалах Государственного таможенного управления КНР, в январе-августе страна импортировала пшеницу из восьми государств. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на 516,9 млн долларов), Австралия (на 277,6 млн) и США (на 98,2 млн). РФ сохранила за собой пятое место после Аргентины (на 95,3 млн).

Поставки российского ячменя в КНР в январе-августе увеличились более чем в два раза - до 112,3 млн с 53,3 млн годом ранее.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

А кукурузы в Китай было поставлено на 95,9 млн, что в 1,4 раза больше, чем год назад (на 69,9 млн). Всего в январе-августе Китай закупал кукурузу в 19 странах. РФ занимает третье место после Аргентины и Бразилии.