Поставки СПГ из России в Китай увеличились в январе-августе на 28,3%

Россия в январе-августе резко увеличила поставки СПГ в Китай Поставки СПГ из России в Китай увеличились в январе-августе на 28,3%

Москва20 сен Вести.Россия в январе-августе 2026 года поставила в Китай 5,153 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 28,31% больше, чем в январе-августе 2025 года, сообщает Главное таможенное управление Китая.

Поставки СПГ в стоимостном выражении составили $2,669 млрд (+ 13,19%). В январе-августе 2025 года Китай заплатил за 4,016 млн тонн российского СПГ $2,358 млрд​​​.

В 2025 году Россия поставила в Китай рекордные 9,799 млн тонн СПГ, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.