Москва10 сенВести.Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно скупают российскую нефть ESPO на фоне сокращения вариантов поставок. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации журналистов, из-за сложившейся ситуации запрашиваемая стоимость на нефть с тихоокеанского побережья России резко возросла.
Спрос на российскую нефть, доставка которой в Китай занимает менее недели, резко вырос, поскольку независимые нефтеперерабатывающие заводы теряют доступ к... иранской нефти из-за американской блокадыговорится в публикации
Отмечается, что ESPO с отгрузкой в ноябре предлагалась более чем на 20 долларов за баррель выше стоимости фьючерсов на нефть марки Brent.