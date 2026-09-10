Bloomberg: КНР скупает нефть из России на фоне сокращения вариантов поставок

СМИ узнали о скупке Китаем российской нефти из-за нехватки вариантов Bloomberg: КНР скупает нефть из России на фоне сокращения вариантов поставок

Москва10 сен Вести.Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно скупают российскую нефть ESPO на фоне сокращения вариантов поставок. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации журналистов, из-за сложившейся ситуации запрашиваемая стоимость на нефть с тихоокеанского побережья России резко возросла.

Спрос на российскую нефть, доставка которой в Китай занимает менее недели, резко вырос, поскольку независимые нефтеперерабатывающие заводы теряют доступ к... иранской нефти из-за американской блокады говорится в публикации

Отмечается, что ESPO с отгрузкой в ноябре предлагалась более чем на 20 долларов за баррель выше стоимости фьючерсов на нефть марки Brent.