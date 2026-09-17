Российская нефть обогнала по цене марку Brent в ходе торгов 17 сентября Российская нефть в ходе торгов 17 сентября обошла в стоимости марку Brent

Москва17 сен Вести.Российская нефть марки Urals в ходе торгов 17 сентября впервые сумела обойти в цене марку Brent, исходит из данных торговых площадок.

Пик цены на российскую нефть пришелся после полудня, когда она подросла до рекордных 121 доллара за баррель. В это время марка Brent торговалась на уровне несколько долларов ниже.

После цена на российскую нефть пошла вниз и на момент 17:30 мск уже составляла чуть выше 119 долларов. Марка Brent при этом начала торговаться на уровне 124 долларов.

Ранее 16 сентября сообщалось, что Саудовская Аравия отменила часть поставок нефти в Европу в конце месяца из-за перебоев в работе нефтепровода "Восток - Запад".