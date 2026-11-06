Эксперт рассказал, как отразилась стоимость нефти из РФ выше $100 на бюджете Эксперт Фролов: налог на добычу полезных ископаемых в октябре был впечатляющим

Москва6 ноя Вести.Средняя цена российской экспортной нефти марки Urals в октябре превысила 100 долларов за баррель, что принесло в бюджет России впечатляющие налоговые поступления. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора Международного института энергетической политики (МИЭП) МГИМО Александр Фролов.

Налог на добычу полезных ископаемых, на нефть за тот месяц был весьма и весьма впечатляющим. А у нас это второй по величине собираемый в стране налог и крупнейший нефтегазовый налог, он дает от двух третей до почти 90% всех нефтегазовых поступлений. И его размер зависит от долларовой цены на нефть марки Urals преимущественно… За последний месяц объем средств прямо рекордный был собран, если брать налог на добычу полезных ископаемых, то там почти 980 миллиардов рублей принесло за октябрь сказал эксперт

Ранее сообщалось, что цена российской нефти существенно опережает стоимость на эталонные сорта сырья, что связано с ее высокой доступностью в условиях ограничения поставок по ближневосточным маршрутам.