Экономист объяснил, почему дорогая нефть не укрепляет рубль Эксперт Колташов: ослабление рубля может продолжаться до октября

Москва9 сен Вести.Цена нефти поднялась выше ста долларов за баррель, однако российская валюта при этом продолжает слабеть. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил KP.RU, что текущий курс рубля может быть связан с необходимостью наполнения бюджета.

При высокой стоимости нефти обычно ожидается рост валютной выручки и укрепление национальной валюты. Однако сейчас, по мнению экономиста, происходит обратное.

При таких ценах на нефть мы наблюдаем другую ситуацию, когда достаточно серьезным является ослабление национальной валюты. И это ослабление, по всей видимости, предназначено для наполнения бюджета сказал Колташов

Укрепление рубля, по словам Колташова, может начаться не раньше второй половины октября или в ноябре. Он также допустил, что после этого Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки.

При этом эксперт считает, что фундаментальных причин для длительного ослабления рубля нет. По его мнению, нынешний курс отражает временную экономическую политику, которая в дальнейшем должна измениться.

Ранее экономист Владимир Рожанковский рассказал, что доллар сдает позиции как средство платежа и сбережения. По мнению эксперта, доллар уступает цифровым валютам и юаню.