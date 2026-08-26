Москва26 авг Вести.Доллар существенно сдал позиции как средство платежа и сбережения из-за роста госдолга США, развития блокчейн-технологий и вероятного отвязывания китайского юаня от доллара, и эта тенденция будет ускоряться. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский.

У денег есть триединая функция: средства платежа, средства сбережения и мировые деньги. По первым двум позициям у доллара произошел существенный откат за последние 10 лет… Мы видим госдолг [США] 40 трлн, мы видим, как министр финансов [США Скотт Бессент] пытается выручать казначейские облигации долгосрочные, делая интервенции, что в мире воспринято крайне негативно и вызовет очередной отток из американских облигаций. Поэтому это подрывает внутреннюю стоимость доллара подчеркнул Рожанковский

Он добавил, что параллельно с этими процессами идет и упадок старых финансовых механизмов и институтов.

Как средство платежа, мы опять же видим, что новые технологии, цифровые расчеты, старые институты: Банк международных расчетов, SWIFT шатаются как стул с подкошенной ножкой. И, по всей видимости, в скором времени уступят новым цифровым технологиям, блокчейн-переводам, так как они более быстрые, эффективные и менее затратные. Третья позиция – мировые деньги – это по сути единственный последний опорный столб, на котором доллар держится. Потому что все по-прежнему по старой памяти номинировано в долларах. Но это дело временное… Время меняется, и сейчас основной момент – позиция Китая. Китайский юань привязан к доллару, но я думаю, что идет все дело к тому, что Китай будет отвязывать юань от доллара рассказал Рожансковский

Ранее сообщалось, что россияне в июле стали чаще продавать доллары и евро, чем покупать их. Соотношение составило 55% на 45%.