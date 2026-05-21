Москва21 мая Вести.Процесс "скрытой долларизации" становится заметным в ряде стран мира на фоне роста популярности долларовых стейблкоинов. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Банка международных расчетов (BIS).

Как отмечается в исследовании, жители стран с высокой инфляцией и нестабильной национальной валютой все чаще используют долларовые стейблкоины для хранения сбережений и расчетов в обход банковской системы и валютного контроля. В BIS назвали этот феномен "скрытой долларизацией". По данным организации, около 98% рыночной стоимости всех стейблкоинов приходится на доллар США.

В качестве примеров стран, где этот процесс уже проявляется, в докладе упоминаются Аргентина, Венесуэла, Ливан, Иран, Нигерия и Украина. Россия в исследовании напрямую не фигурирует, однако эксперты считают, что определенные признаки подобной тенденции наблюдаются и в РФ.

Так, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что в России пока нет масштабной скрытой долларизации, сравнимой с ситуацией в Аргентине или Венесуэле, однако процесс "тихой долларизации" уже идет – прежде всего в сфере внешней торговли и сбережений части населения.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отметил рост использования стейблкоинов USDT в трансграничных расчетах и формирование p2p-рынка "криптодоллара". По его словам, бизнес использует такие инструменты как способ сохранить доступ к долларовой ликвидности в условиях санкций и ограничений на банковские платежи.

Эксперты при этом предупреждают о рисках использования стейблкоинов, включая возможную блокировку активов, потерю привязки к доллару и проблемы с обеспечением цифровых валют.