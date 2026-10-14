Эксперт: цена российской нефти Urals заметно опережает цены на эталонные сорта Эксперт Фролов: высокая цена на российскую нефть Urals связана с ее доступностью

Москва14 окт Вести.Цена российской нефти марки Urals существенно опережает цены на эталонные сорта сырья, что связано с ее высокой доступностью в условиях ограничения поставок по ближневосточным маршрутам. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, удары йеменских хуситов по портовой и энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии создает дополнительное давление на мировой рынок топлива. И сам факт расширения ближневосточного конфликта до Красного моря обостряет угрозу для энергетического рынка.

Одно дело - вы купили нефть у Саудовской Аравии, и вы не имеете гарантии доставки этой нефти, потому что мало ли, прилетит. Другое дело - вы купили нефть у России, она до вас с высокой долей вероятности дойдет. Дойдет вполне успешно. Цена Urals существенно опережает цену Brent и прочих эталонных сортов. Потому что наша нефть есть, а прочая нефть не всегда есть отметил Фролов

Ранее генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов заявил, что Россия является заметным игроком на мировом энергетическом рынке, без участия которого баланса достичь невозможно.