Эксперт Симонов заявил, что в мире не будет энергетического баланса без РФ Эксперт Симонов: без России энергетический баланс в мире не сходится

Москва10 окт Вести.Россия является заметным игроком на мировом энергетическом рынке, без участия которого баланса достичь невозможно. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он добавил, что российская нефть марки Urals отлично подходит для производства дизеля.

Россия является очень заметным игроком на мировом рынке энергоносителей. И это очередное признание. Несмотря на все санкционные ограничения, даже западные страны вынуждены признавать, что без России энергетический баланс в мире не сходится. И особенно это заметно именно по рынку дизеля. Почему? Потому, что основная марка российской нефти Urals, она как раз отлично по своим свойствам подходит для производства дизеля. И поэтому у нас как раз порядка 40% дизеля традиционно шло на экспорт подчеркнул Симонов

Эксперт добавил, что осознание роли РФ на мировом энергетическом рынке заставило президента США Дональда Трампа обратиться к Москве с просьбой поставить дизель.

До известных событий мы в основном поставляли на рынок Европы. Но Европа сама роет себе яму, она отказалась от наших поставок, и теперь мы знаем, что дизель в Европе уже побил несколько исторических рекордов. Но и в Соединенных Штатах происходят аналогичные события, хотя там ситуация, конечно, посложнее, потому что Соединенные Штаты являются одновременно и экспортерами и нефти, и нефтепродуктов. И в этом плане они, в том числе, сами экспортируют дизель, но из-за перекрытия Ормузского пролива баланс не сходится, и, собственно, это заставило Трампа обращаться к России, как к действительно крупному игроку на рынке дизеля заявил Симонов

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал возможную причину обращения Трампа к РФ о поставках дизеля. По его мнению, так американский президент хотел увеличить поддержку Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс.