Эксперт Симонов заявил об отсутствии в России проблем с дизелем Эксперт Симонов: в России нет проблем с дизелем

Москва10 окт Вести.В РФ нет и не было проблем с дизелем, а ограничения вводились на время уборочной кампании для подстраховки. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он обратил внимание на то, что руководство страны выбрало удачный момент для возобновления экспорта дизеля – после окончания уборочной кампании.

У нас на самом деле с дизелем таких крупных сложностей не было, но в ситуации уборочной кампании правительство справедливо решило подстраховаться для того, чтобы сельхозпроизводители в любом случае не остались без дизельного топлива. Но сейчас как раз очень удачный момент, потому что уборочная кампания заканчивается. У нас есть возможности поставлять дизель на внешние рынки. Россия с удовольствием это сделает, заработав на высоких ценах. Поэтому мы в очередной раз показали, что мы готовы поставлять энергоносители на внешние рынки рассказал Симонов

Эксперт подчеркнул, что российские сельхозпроизводители не останутся без топлива.

Российские производители сельхозпродукции, конечно, останутся с дизелем, здесь нет никаких проблем. Но поскольку уборочная подходит к концу, у нас высвободятся объемы, и мы сможем их направить на экспорт, заработав на этих поставках заключил Симонов

Ранее он оценил роль РФ на мировом энергетическом рынке. Симонов пояснил, что без России баланс в этой сфере невозможен.