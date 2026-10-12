Эксперт Суверов: России хватит дизеля и для экспорта, и для внутреннего рынка

Суверов: России хватит дизеля и для экспорта, и для внутреннего рынка Эксперт Суверов: России хватит дизеля и для экспорта, и для внутреннего рынка

Москва12 окт Вести.Сделка с США о поставках дизельного топлива не создаст проблем для внутреннего рынка. Такое мнение ИС "Вести" высказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

На самом деле исторически Россия производит больше дизеля, чем потребляет. Кроме того, закончился пик спроса на дизель со стороны аграриев. Сейчас сезонные факторы, скорее, позволяют России увеличить поставки, в том числе и на экспорт пояснил он

Суверов напомнил, что внутренний топливный рынок всегда был для РФ приоритетным направлением поставок топлива.

Я думаю, что каких-то проблем на внутреннем рынке дизеля не возникнет, ситуация достаточно стабильная. Поэтому хватит дизеля и на экспортные поставки, и на поставки на внутренний рынок. Тем более, что внутренний рынок для России всегда остается приоритетным направлением сбыта заявил эксперт

Ранее для реализации сделки с США правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.