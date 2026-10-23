Фаллико: без России урегулировать ситуацию на рынке топлива в мире не получится

Фаллико уверен, что без РФ не решить проблему с дефицитом топлива в мире Фаллико: без России урегулировать ситуацию на рынке топлива в мире не получится

Москва23 окт Вести.Проблему дефицита энергоносителей в мире невозможно будет решить без России. Об этом президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико заявил в интервью ИС "Вести" на полях XIX Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

Так он ответил на просьбу дать свою оценку дизельной сделке России и США и ситуации с топливом в мире.

Если дела будут идти так, как они идут, конечно, будет ощущаться дефицит энергии, и без России эту проблему решить будет нельзя заявил Фаллико

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что Италии необходимо вернуться к покупке российских энергоносителей, потому что местные компании стали неконкурентоспособными на рынке из-за высоких цен на топливо, что повышает себестоимость их продукции.