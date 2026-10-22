Итальянские компании неконкурентоспособны из-за высоких цен на энергоносители Бизнесмен Торрембини: Италии нужно вернуться к покупке энергоносителей из РФ

Москва22 окт Вести.Италии необходимо вернуться к покупке российских энергоносителей, потому что местные компании стали неконкурентоспособными на рынке из-за высоких цен на топливо, что повышает себестоимость их продукции. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

На юге Италии бастуют транспортные компании, которые используют дизель. Наши предприятия, которые работают и платят за энергоносители большие деньги, они неконкурентоспособны, даже вот где мы можем экспортировать, мы уже чувствуем эти большие проблемы, то есть именно по себестоимости нашей продукции объяснил он

Бизнесмен выразил надежду, что власти Италии изменят свой подход и вернуться к закупкам энергоносителей из России.

Я надеюсь, что рано или поздно наши предприятия могут немножко убедить правительство Италии поменять политику. Надо купить энергоносители там, где рядом с нами и где меньше стоит. Это элементарное решение, которое рано или поздно надо принимать добавил Торрембини

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может начать поставки дизеля в Европу, если поступит такой запрос.