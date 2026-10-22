Предприниматели Италии оптимистично смотрят на возвращение к сотрудничеству с РФ Бизнесмен Торрембини: итальянцы думают о восстановлении сотрудничества с РФ

Москва22 окт Вести.Итальянские предприниматели начинают более оптимистично смотреть на возвращение к сотрудничеству с российскими партнерами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

Он отметил, что Россия всегда была открыта к диалогу и общению с европейцами.

Россия готова, как всегда, общаться с европейцами. Европейцы, которые, в принципе, не знают до конца, как выходить из этой ситуации, которую мы сами создали. Я чувствую, что сами предприниматели наши начинают думать, что будет завтра, и вот смотрят более оптимистически отметил бизнесмен

Также Торрембини назвал конкретные шаги, как итальянский бизнес может вернуться к работе в России.

У нас есть очень много фирм, которые имеют довольно серьезные капиталы, которые остались в России, которые можно инвестировать. И я думаю, что это будет первый шаг. Именно использовать все вот эти капиталы, которые создавались и которые пока лежат там на [счетах в ваших] банках. Это вот первый шаг. Я думаю, что мы стремимся к этому объяснил он

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что среднестатистический бизнесмен в Европе страдает от политики Евросоюза, в частности это происходит из-за отказа от российских энергоносителей.