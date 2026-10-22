Дмитриев объяснил, как европейский бизнес страдает от политики ЕС Дмитриев: среднестатистический бизнесмен в Европе страдает от политики ЕС

Москва22 окт Вести.Любой среднестатистический бизнесмен в Европе страдает от политики Евросоюза. Об этом на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил важность присутствия на форуме представителей европейского бизнеса, которые видят возможность восстановления экономических отношений с Россией.

Все бизнесы в Европе страдают от очень высоких цен на энергетику, это результат отказа и попытки отказа от российской энергетики. Поэтому вот любой среднестатистический бизнесмен в Европе, он страдает от политики Евросоюза. И, безусловно, вот то, что они здесь присутствуют и видят возможность восстановления экономических отношений с Россией, бизнес-проектов, это важно сказал Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил о неизбежности перезапуска "Северного потока". Такой оценкой он поделился на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.