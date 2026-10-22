Москва22 октВести.Европе нужно принять благоприятный для бизнеса подход, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал свой призыв к бизнесменам Европы "найти более толковых бюрократов" в собственных странах для защиты интересов предпринимателей. Это заявление Дмитриев сделал на на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.
В Европе должен возобладать подход, благоприятный для бизнесанаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее он заявил, что бизнес в европейских странах страдает из-за политики Евросоюза. Дмитриев отметил, что это происходит из-за отказа ЕС от российской энергетики.