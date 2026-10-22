Дмитриев: в Европе должен возобладать благоприятный для бизнеса подход

Европе нужно создать благоприятные условия для бизнеса, заявил Дмитриев Дмитриев: в Европе должен возобладать благоприятный для бизнеса подход

Москва22 окт Вести.Европе нужно принять благоприятный для бизнеса подход, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал свой призыв к бизнесменам Европы "найти более толковых бюрократов" в собственных странах для защиты интересов предпринимателей. Это заявление Дмитриев сделал на на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.

В Европе должен возобладать подход, благоприятный для бизнеса написал Дмитриев в соцсети X

Ранее он заявил, что бизнес в европейских странах страдает из-за политики Евросоюза. Дмитриев отметил, что это происходит из-за отказа ЕС от российской энергетики.