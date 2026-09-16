Москва16 сенВести.Еврочиновники принимают настолько плохие решения, что для достижения успеха нужно предлагать делать все наоборот.
Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что именно этим и занимается партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), говоря о стремлении к диалогу с Москвой.
Решения евробюрократов настолько плохи, что для ошеломляющего успеха достаточно предложить делать все наоборотнаписал Дмитриев в Telegram-канале
Ранее глава РФПИ отметил, что АдГ является политической силой "здравого смысла". По его словам, за нее голосуют немецкие избиратели, которые стремятся обеспечить себе будущее и считают, что традиционные СМИ вводили их в заблуждение.