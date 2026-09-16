Дмитриев: чтобы добиться успеха, нужно предлагать все наоборот решениям ЕС

Дмитриев указал на провал решений евробюрократов Дмитриев: чтобы добиться успеха, нужно предлагать все наоборот решениям ЕС

Москва16 сен Вести.Еврочиновники принимают настолько плохие решения, что для достижения успеха нужно предлагать делать все наоборот.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что именно этим и занимается партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), говоря о стремлении к диалогу с Москвой.

Решения евробюрократов настолько плохи, что для ошеломляющего успеха достаточно предложить делать все наоборот написал Дмитриев в Telegram-канале

Ранее глава РФПИ отметил, что АдГ является политической силой "здравого смысла". По его словам, за нее голосуют немецкие избиратели, которые стремятся обеспечить себе будущее и считают, что традиционные СМИ вводили их в заблуждение.