Дмитриев: Европе не следует фокусироваться на затягивании украинского конфликта

Дмитриев заявил, что Европе стоит сосредоточиться на восстановлении Украины Дмитриев: Европе не следует фокусироваться на затягивании украинского конфликта

Москва18 ноя Вести.Европе стоит направить усилия на восстановление Украины, а не фокусироваться на затягивании конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что Брюссель собирается добиться поддержки выделения нового кредита Киеву со стороны всех 27 государств – членов Евросоюза.

Европе следует сосредоточиться на финансировании восстановления Украины, а не на затягивании войны написал Дмитриев в соцсети X

Ранее он отметил, что мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа по Украине завершатся успешно, несмотря на противодействие главы киевского режима Владимира Зеленского.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европа пытается добиться временного прекращения боевых действий, чтобы продолжить поставки вооружений Киеву.