Дмитриев: власти в Европе разжигают войну, в то время как граждане хотят мира

Европейские власти разжигают войну, пока граждане хотят мира, заявил Дмитриев Дмитриев: власти в Европе разжигают войну, в то время как граждане хотят мира

Москва11 окт Вести.Правительства в Великобритании и Евросоюзе должны прекратить разжигание войны, так как британцы и европейцы хотят мира, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическом сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира написал он в соцсети X

7 октября Еврокомиссия заявила о выделении Украине 1,24 миллиарда евро на производство дронов, средств перехвата БПЛА и боеприпасов для них и ракет. Эти средства направлены Киеву как часть кредита.