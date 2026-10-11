Москва11 октВести.Правительства в Великобритании и Евросоюзе должны прекратить разжигание войны, так как британцы и европейцы хотят мира, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическом сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят миранаписал он в соцсети X
7 октября Еврокомиссия заявила о выделении Украине 1,24 миллиарда евро на производство дронов, средств перехвата БПЛА и боеприпасов для них и ракет. Эти средства направлены Киеву как часть кредита.