Дмитриев обвинил Зеленского и Британию в подрыве мира

Дмитриев: Лондон и Зеленский препятствуют миру Дмитриев обвинил Зеленского и Британию в подрыве мира

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и британские сторонники продолжения конфликта подрывают мирные усилия. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру​​​. Британские разжигатели войны знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир написал он на своей странице в сети X

Так глава РФПИ прокомментировал интервью Зеленского газете Financial Times. В беседе с изданием глава киевского режима сообщил, что отменил запрет на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на призывы США прекратить такие атаки.

14 октября Зеленский прибыл в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Великобритания находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине.