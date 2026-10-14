Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский после поездки в Лондон официально стал врагом президента США Дональда Трампа. Такое мнение озвучил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

14 октября король Великобритании Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце. После этого Зеленский отправился на переговоры с британским премьером Эндрю Бернемом.

Зеленский официально перешел на сторону трамповских врагов. Зеленский занял позицию врага Трампа по ходу промежуточных выборов. Все это случилось. Его поездка Лондон подвела под этим черту… Ведь еще не было, например, ни разу уголовных дел против самого Зеленского. Я думаю, что это вполне возможное продолжение. Давление будет продолжаться. Все, что началось с дизельной сделки — это были только еще цветочки для него. Есть такое ощущение