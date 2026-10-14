Карл III провел встречу с Зеленским в Букингемском дворце Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце

Москва14 окт Вести.Король Великобритании Карл III принял главу киевского режима Владимира Зеленского в Букингемском дворце. Об этом сообщила пресс-служба монарха.

Отмечается, что король приветствовал Зеленского в Китайском обеденном зале, после чего проводил его в свою личную комнату для аудиенций. Их переговоры длились порядка 25 минут.

После встречи с Карлом III глава киевского режима направился на Даунинг-стрит, 10. Там у него начались переговоры с премьером Великобритании Эндрю Бернемом.

Предполагается, что стороны обсудят финансовую и военную помощь Киеву, а также ситуацию на поле боя, включая вопрос о якобы прекращении передачи Украине разведданных США.

Пресс-конференция по итогам переговоров не ожидается.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что поездка Владимира Зеленского в Великобританию вызвана недовольством политикой США и призывами американского руководства провести выборы на Украине.