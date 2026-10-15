Москва15 окт Вести.Появление главы киевского режима Владимира Зеленского в Букингемском дворце в Лондоне вместе с королем Великобритании Карлом III является показательной историей. Об этом заявил политтехнолог Михаил Павлив в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По мнению эксперта, Зеленский давно сотрудничает с британской стороны. Павлив отмечает, что британцам также подконтролен экс-глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

По большому счету, Зеленский никогда не отходил от британской линии, даже когда казалось, что он прогибается под американцев. Все всегда было согласовано с британцами, каждый его шаг. И когда совсем плохо, то он, конечно же, бежит в Лондон. Более того, он бежит не там к премьеру, а еще с королем встречается. Это показательная история по полной программе уверен Павлив

По мнению эксперта, западные кураторы Зеленского подловили того на страхах и тщеславии.

Этот человек страшный сребролюбец и страшный нарцисс. И все сочеталось внутри. И когда он получил власть, а аплодисменты, он реально поехал головой. Плюс еще вещества. И, конечно же, возникает искаженное восприятие, и его сорвало. Из него выстроили эти хитрые британские устрицы выстроили из него идеальное оружие. Они давили на его болевые точки - его эгоизм, эгоцентризм, любовь к аплодисментам, восторгам. И вылепили из него, что хотели. И сейчас они просчитались, потому что его штормит по полной программе последние год -два. Он реально берегов не видит подчеркнул он

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Лондон Зеленский встретился с британским королем, а также участвовал в переговорах с премьером Великобритании Эндрю Бернемом. При этом публично перед прессой никаких заявлений по итогам общения сделано не было.