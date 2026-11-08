Экс-посол Прауд предупредил о последствиях визита Зеленского в Британию Прауд предупредил о репутационных последствиях визита Зеленского в Британию

Москва8 ноя Вести.Приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского с государственным визитом в Великобританию может дорого обойтись британской монархии. Такое мнение выразил бывший посол страны в Москве Иэн Прауд в соцсети X.

Он встречался с королем Чарльзом восемь раз – чаще, чем любой другой иностранный лидер. Теперь мы пригласили его с государственным визитом, чтобы отметить пятилетие войны. Это ошибка написал он

Экс-посол подчеркнул, что совместные фотографии Зеленского с Карлом III нанесут короне больший репутационный ущерб, чем снимки брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с Джеффри Эпштейном.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов из-за скандалов вокруг его связей с Эпштейном.