Москва8 нояВести.Приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского с государственным визитом в Великобританию может дорого обойтись британской монархии. Такое мнение выразил бывший посол страны в Москве Иэн Прауд в соцсети X.
Он встречался с королем Чарльзом восемь раз – чаще, чем любой другой иностранный лидер. Теперь мы пригласили его с государственным визитом, чтобы отметить пятилетие войны. Это ошибканаписал он
Экс-посол подчеркнул, что совместные фотографии Зеленского с Карлом III нанесут короне больший репутационный ущерб, чем снимки брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с Джеффри Эпштейном.
В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов из-за скандалов вокруг его связей с Эпштейном.