Москва16 окт Вести.Военно-технические возможности Великобритании предоставить поддержку Украине ограничены, рассказал политолог Малек Дудаков в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский остается званым гостем в Лондоне, поэтому 14 октября он отправился именно туда после разлада в отношениях с Вашингтоном.

Если мы посмотрим на конкретные возможности, какие может Британия сейчас предоставить Украине в военно-техническом формате, то здесь все ограничено. У них впереди, примерно через полторы недели, принятие большого осеннего бюджета. Там все очень печально, традиционно для Британии, потому что у них колоссальный дефицит госбюджета. Очень тяжело им придется повышать военные траты, хоть они не так давно и пообещали это сделать Дональду Трампу сказал Малек Дудаков

По его мнению, Британия также будет подключать все свои лоббистские возможности, чтобы заставлять европейцев выделять больше средств Украине.