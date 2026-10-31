Москва31 окт Вести.По мнению ведущего научного сотрудника Института стран СНГ и эксперта движения "Другая Украина" Александра Дудчака, глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет ехать в Москву, поскольку не готов к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, и его все равно не отпустят британские кураторы. Соответствующие заявления эксперт сделал агентству ТАСС.

Дудчак считает, что Зеленский понимает отсутствие "толка" в поездке, если речь идет о реальных шагах к долгосрочному миру с учетом интересов всех сторон. По мнению эксперта, Зеленский вряд ли способен предложить что-то серьезное, поэтому будет добиваться встречи в расширенном формате - трех- или четырехстороннем, чтобы не оставаться один на один с президентом России Владимиром Путиным. Дудчак также полагает, что Зеленский опасается личной встречи с Путиным.

По словам эксперта, встреча с российским лидером нужна Зеленскому прежде всего для пиара.

Но, конечно, не в Москве. Туда его (Зеленского. - Прим. ред.) никто не пустит ... его британские кураторы и спонсоры не отпустят считает Дудчак

Российская сторона неоднократно заявляла, что Зеленского готовы принять в Москве. Сам Зеленский отказывался от этого визита.