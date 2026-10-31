Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский может сбежать за границу

Меркурис: Зеленский не хочет диалога с РФ, он ждет момента, чтобы сбежать Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский может сбежать за границу

Москва31 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не настроен на диалог с Россией или на завершение конфликта, поскольку ждет удобного момента, чтобы покинуть Украину и обосноваться за границей. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его мнению, Зеленский может уехать во Францию или в США.

Я никогда не считал, что Зеленский на самом деле заинтересован в диалоге или переговорах с Россией. Он хочет, чтобы конфликт продолжался до тех пор, пока не победят россияне, либо ситуация не сложится таким образом, что он сможет с комфортом уехать в Прованс или, например, во Флориду сказал Меркурис

Эксперт отметил, что Зеленский, вероятно, предпримет попытку создать за рубежом правительство в изгнании.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал, почему европейские политики будут до последнего прикрывать главу киевского режима Зеленского.