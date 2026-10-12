Меркурис: Зеленский будет цепляться за власть, пока он и Украина не погибнут

Британский аналитик озвучил, когда Зеленский уйдет из власти Меркурис: Зеленский будет цепляться за власть, пока он и Украина не погибнут

Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский будет держаться за свое место во власти до смерти, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его мнению, Зеленский будет "оставаться на своем месте, несмотря ни на что".

Ровно до того момента, пока не погибнет сам, и, к трагическому сожалению, его страна сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала

Как считает эксперт, ключевую роль в удержании Зеленского у власти будут играть европейские союзники Украины, несмотря на то, что рейтинг главы киевского режима внутри и за пределами страны полностью обвалился.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, Зеленский создает проблемы всему миру.