Колумнист Чемпион: Зеленского отстранили бы, если бы на Украине прошли выборы

Обозреватель Bloomberg: если бы не война, Зеленский давно бы ушел Колумнист Чемпион: Зеленского отстранили бы, если бы на Украине прошли выборы

Москва15 окт Вести.Владимир Зеленский уже лишился бы президентского поста, если бы на Украине состоялись очередные выборы, считает колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Пожалуй, если бы не война, Зеленский, вероятно, уже давно ушел бы, будучи отстраненным от власти в ходе очередных выборов написал обозреватель

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер неоднократно имел возможность добиться урегулирования конфликта, но не воспользовался ею. По мнению американского президента, Украине необходимо новое руководство, способное договориться с Россией. Трамп также призывал провести в стране выборы.

В среду Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не намерен уходить в отставку. Он также выступил против проведения выборов, необходимость которых ранее подчеркивал глава Белого дома.

Срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Очередные президентские выборы не состоялись: их проведение отложили в связи с действующим на Украине военным положением и всеобщей мобилизацией.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленскому пора уйти в отставку. Миллиардер прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, обратившего внимание на заявления Зеленского и предположившего, что главный страх главы киевского режима - завершение войны и проведение президентских выборов.