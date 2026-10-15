Джабаров не исключил еще одного Майдана в случае проведения выборов на Украине

Джабаров: в случае выборов на Украине может начаться очередной Майдан Джабаров не исключил еще одного Майдана в случае проведения выборов на Украине

Москва15 окт Вести.В случае проведения выборов на Украине может начаться очередной Майдан, который лишит власти Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

По его словам, пока Зеленский у власти, он не допустит никаких выборов, потому что он априори проиграет.

Не будет народ голосовать за Зеленского. Это однозначно, и он это прекрасно понимает. Либо будет такая страшная фальсификация этих выборов, что, конечно, даже бывалые мошенники украинских кампаний поймут, что он просто перебрал. Я думаю, что тогда там может появиться очередной Майдан, который снесет Зеленского считает Джабаров

Он добавил, что на Украине появилась целая группа политиков, которая стала использовать ухудшение отношений с Россией для сохранения своих позиций и наживы.

И, в общем-то, все деньги, которые Европа, американцы впихивали, вкачивали в Украину, большая часть превратилась в личный доход этих украинских коррупционеров сказал сенатор

Ранее американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети X, что Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку.