Москва15 октВести.В случае проведения выборов на Украине может начаться очередной Майдан, который лишит власти Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.
По его словам, пока Зеленский у власти, он не допустит никаких выборов, потому что он априори проиграет.
Не будет народ голосовать за Зеленского. Это однозначно, и он это прекрасно понимает. Либо будет такая страшная фальсификация этих выборов, что, конечно, даже бывалые мошенники украинских кампаний поймут, что он просто перебрал. Я думаю, что тогда там может появиться очередной Майдан, который снесет Зеленскогосчитает Джабаров
Он добавил, что на Украине появилась целая группа политиков, которая стала использовать ухудшение отношений с Россией для сохранения своих позиций и наживы.
И, в общем-то, все деньги, которые Европа, американцы впихивали, вкачивали в Украину, большая часть превратилась в личный доход этих украинских коррупционеровсказал сенатор
Ранее американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети X, что Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку.