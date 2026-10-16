Косачев: Зеленский не станет проводить выборы и сбежит Косачев уверен, что Зеленский не станет проводить выборы и сбежит

Москва16 окт Вести.Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев убежден, что Владимир Зеленский предпочтет выборам побег с Украины. Об этом он рассказал в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его мнению, Зеленского ожидает гарантированный проигрыш в случае проведения выборов.

Нет ни малейшего сомнения в том, что Зеленский проводить выборы не собирается. Для Зеленского выборы — это, во-первых, гарантированный проигрыш, во-вторых, политическая смерть. И, в-третьих, это совершенно жесткое преследование и всякие другие, мягко скажем, неприятности уже физического плана. Поэтому Зеленский будет, во-первых, тянуть столько, сколько он будет в состоянии тянуть. И, во-вторых, он бежит с Украины, как только станет понятно, что выборы уже неизбежны. Он не будет в них принимать участие заявил Косачев

Ранее председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров допустил, что в случае выборов на Украине может начаться очередной Майдан.