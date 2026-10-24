Косачев напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского ТАСС: зампред СФ РФ напомнил, что Зеленский не выполнил предвыборные обещания

Москва24 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провалил все предвыборные обещания перед гражданами Украины и не добился никаких положительных изменений для своей страны. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он совершенно точно провалил собственные предвыборные обещания, но самое главное, он не смог добиться своей иной политикой, которая отличалась от его предвыборных обещаний, сколь-либо положительных результатов для Украины и для населения Украины подчеркнул парламентарий

Он также отметил, что Зеленский отличается от своих предшественников в худшую сторону.

Запред СФ России напомнил, что, когда глава киевского режима баллотировался на пост, главными его предвыборными обещаниями были возвращение мира на Украину, нормализация отношений с Россией и решение насущных проблем граждан.

Ранее Зеленский заявил, что при Трампе украинский конфликт никогда бы не разгорелся.