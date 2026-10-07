Москва7 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не реализовал ни одного своего обещания из своей инаугурационной речи 20 мая 2019 года.
Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
"Украина, где стреляют только салюты на свадьбах, на днях рождения. Украина, где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду в Интернете. Где нет объявлений "работа в Польше". А в Польше есть объявление "работа в Украине". Где у молодой семьи есть одна проблема: выбрать квартиру в городе или загородный дом, где врачи, учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры - реальные сроки. Где нетронутыми являются Карпатские леса, а не депутаты, где основанием назначения на должность является ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей. Где дороги есть, а дураков нет, это Украина реальной осуществимой мечты. Украина ближайшего будущего". Это написал президент Украины Зеленский в 2019 году. Я хочу спросить, что из всего этого было реализовано… за 7 лет?задался вопросом политик
Ранее Дмитрий Киселёв в своем канале в MAX раскритиковал нарушение Зеленским обещания в ситуации с корейскими военнопленными. Глава киевского режима сообщил на Генассамблее ООН о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных из-за чего под угрозой оказалась безопасность военнопленных и их семей.