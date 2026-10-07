Килинкаров: Зеленский не реализовал ни одного своего обещания за 7 лет Килинкаров рассказал, что было реализовано из инаугурационной речи Зеленского

Москва7 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не реализовал ни одного своего обещания из своей инаугурационной речи 20 мая 2019 года.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

"Украина, где стреляют только салюты на свадьбах, на днях рождения. Украина, где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду в Интернете. Где нет объявлений "работа в Польше". А в Польше есть объявление "работа в Украине". Где у молодой семьи есть одна проблема: выбрать квартиру в городе или загородный дом, где врачи, учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры - реальные сроки. Где нетронутыми являются Карпатские леса, а не депутаты, где основанием назначения на должность является ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей. Где дороги есть, а дураков нет, это Украина реальной осуществимой мечты. Украина ближайшего будущего". Это написал президент Украины Зеленский в 2019 году. Я хочу спросить, что из всего этого было реализовано… за 7 лет? задался вопросом политик

Ранее Дмитрий Киселёв в своем канале в MAX раскритиковал нарушение Зеленским обещания в ситуации с корейскими военнопленными. Глава киевского режима сообщил на Генассамблее ООН о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных из-за чего под угрозой оказалась безопасность военнопленных и их семей.