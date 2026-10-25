Москва25 окт Вести.В настоящее время Украина пребывает в состоянии полураспада из-за главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

Решение проблем страны и интересы соотечественников Зеленский принес в жертву своим политическим амбициям, сказал сенатор в интервью ТАСС.

Очевидно совершенно, что страна находится сейчас в состоянии полураспада. И дело здесь не только и не столько в специальной военной операции. Дело в том, что Зеленский пожертвовал ради собственной политической программы, ради своих собственных политических амбиций, интересами страны и ее граждан. Это нужно сейчас четко фиксировать сказал Косачев

Он отметил, что сегодня Украина уже не может существовать без поддержки извне: у нее огромные долги, разрушены промышленность и сельское хозяйство. По словам сенатора, из сложившейся ситуации нет выхода, кто бы ни сменил Зеленского. Он подчеркнул, что развитие Украины настоящее время "практически невозможно", и виновен в этом именно Зеленский.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что рано или поздно, но Зеленскому предстоит ответить на три главных вопроса: о причинах разрушения Украины, о потраченных средствах и о погубленных соотечественниках.