Глава парламента Крыма: Зеленскому предстоит ответить на три главных вопроса Константинов: Зеленскому предстоит ответить на три непростых вопроса

Москва24 окт Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит ответить на три непростых вопроса об Украине. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Зеленскому рано или поздно придется отвечать на три непростых вопроса, на которые у него нет ответа. Зачем ты погубил столько народа? Зачем ты разрушил страну? Куда потратил деньги? И это только три главных вопроса, не считая тысячи других сказал Константинов

По словам главы парламента Крыма, Зеленский прекрасно понимает, что отвечать придется, и из-за этого оттягивает начало переговоров о мире.

Владимир Константинов добавил, что история под названием "президент Украины" заканчивается для Зеленского бесславно.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Зеленский может бежать с Украины в случае ухудшения ситуации в стране.