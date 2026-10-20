Москва20 октВести.На Украине появились политические силы, способные сменить нынешнюю власть во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
При этом он отметил, что пока нет гарантий, что после Зеленского к власти придет более политически взвешенный человек, готовый выстраивать конструктивные отношения с Россией.
На Украине сформировались реальные силы, способные сменить власть. Зеленский не сможет честно победить на выборах, а сфальсифицировать их результаты ему не дадут, прежде всего, в СШАсказал Константинов
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Зеленский давно не является президентом Украины, его легитимность утрачена, а сам он под любыми предлогами избегает проведения в стране выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.