Володин заявил, что Зеленский под любыми предлогами уходит от выборов Володин: Зеленский на протяжении длительного периода уходит от выборов

Москва12 окт Вести.Владимир Зеленский - давно не президент Украины, его легитимность утрачена, а сам он под любыми предлогами избегает проведения выборов. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

А что касается президента Украины - он давно не президент, легитимность утрачена. Под любыми предлогами на протяжении длительного периода уходит от проведения выборов написал Володин

Он также отметил, что киевский режим давно запретил любую конкуренцию себе в стране.

Граждане Украины запуганы. Законы не работают. Политическая система разрушена. Неонацистский режим запретил любую конкуренцию еще ранее. Средства массовой информации, имеющие иную точку зрения, также давно закрыты. заявил спикер Госдумы

Ранее серию заявлений о Зеленском сделал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что у главы киевского режима было много шансов урегулировать конфликт, но он ими не воспользовался. Позже Трамп добавил, что Украине нужен новый лидер.