Волошин: Зеленский может отменить запрет на переговоры ради сохранения власти

В Совфеде раскрыли, на что готов пойти Зеленский ради удержания власти Волошин: Зеленский может отменить запрет на переговоры ради сохранения власти

Москва24 окт Вести.Владимир Зеленский может отменить запрет на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ради удержания власти. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

В интервью NEWS.ru он заметил, что глава киевского режима при этом не поставит мир на Украине выше возможности удержать власть.

Зеленский уже демонстрировал готовность искать обходные пути или нарушать указ, поэтому отмена запрета вполне мыслима как тактический маневр сказал Волошин

По его словам, глава киевского режима никогда не решится на проведение выборов.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Зеленский провалил все предвыборные обещания перед гражданами Украины и не добился никаких положительных изменений для своей страны.