Зеленский отказался от поездки в Москву и телефонного разговора с Путиным

Зеленский отказался от возможности телефонного разговора с Путиным Зеленский отказался от поездки в Москву и телефонного разговора с Путиным

Москва3 ноя Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не стал бы говорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону, а также приезжать в Москву ради личной встречи. Об этом политик рассказал во время общения с журналистами.

Нам нужно встретиться лично и поговорить… Это деструктивно, когда меня приглашают в Москву. Никто не будет поддерживать поездку в Москву считает Зеленский

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Путин и Зеленский могут поговорить по телефону. Он уточнил, что российский лидер никогда не уклонялся от возможности такого диалога, и наверняка возьмет трубку, если из Киева позвонят.