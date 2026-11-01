Москва1 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что Зеленский через различные источники передает сигналы о готовности к общению.
Он же передает сигналы через различные источники. Хочет [поговорить], раз хочет так уж переговорить – пусть приезжаетсказал Ушаков
Ранее похожее мнение выразил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, для встречи с Путиным главе киевского режима стоит приехать в Москву.