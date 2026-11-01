Ушаков: если Зеленский хочет, пусть приезжает в Москву

Ушаков призвал Зеленского приехать в Москву, если тот хочет поговорить Ушаков: если Зеленский хочет, пусть приезжает в Москву

Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что Зеленский через различные источники передает сигналы о готовности к общению.

Он же передает сигналы через различные источники. Хочет [поговорить], раз хочет так уж переговорить – пусть приезжает сказал Ушаков

Ранее похожее мнение выразил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, для встречи с Путиным главе киевского режима стоит приехать в Москву.