Мема призвал Зеленского приехать в Москву для завершения конфликта Мема: РФ предлагает Зеленскому реальный шанс завершить войну, приглашая в Москву

Москва31 окт Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что Москва предоставляет Владимиру Зеленскому реальную возможность урегулировать украинский конфликт, приглашая его на переговоры в российскую столицу. Об этом он написал в соцсети X.

Он также предложил главе киевского режима отправиться в Москву вместе — рейсом из Хельсинки.

Зеленскому предлагают реальную возможность для завершения войны дипломатическим путем. Россия официально пригласила его приехать в Москву для реального диалога, без всяких предварительных условий считает Мема

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отмечал, что позиция РФ о возможности встречи с Зеленским известна: при желании он может приехать в российскую столицу, гарантии безопасности будут обеспечены, при этом глава киевского режима прекрасно знает, какие решения нужно принять.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что само приглашение Зеленскому приехать в Москву на переговоры уже является огромным жестом доброй воли со стороны России.