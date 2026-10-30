Мема: Россия много раз проявляла готовность к мирному урегулированию на Украине Политик Мема: Россия много раз показывала готовность к мирному урегулированию

Москва30 окт Вести.Россия не один раз проявляла готовность к достижения мирного урегулирования на Украине, Москва никогда не отказывалась от дипломатии, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о незаинтересованности России в мире далеко от действительности, отметил Мема и напомнил о намерениях Еврокомиссии (ЕК) выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере 45 млрд евро, чтобы продлить конфликт на Украине.

Россия неоднократно показывала свою готовность к миру и никогда не закрывала двери дипломатии. Евросоюз (ЕС) продолжает поставлять оружие и деньги для продолжения войны, продолжает разжигать русофобию и враждебность по отношению к России. ЕС также пообещал не покупать газ у России, совершив еще одну большую ошибку для собственной экономики. Евросамоубийство продолжается на всех уровнях. С экономическим коллапсом придет и конец для ЕС подчеркнул Мема

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев передал России через президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере сигналы о готовности Украины к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Владимиром Путиным.

Путин заявил ранее, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к этому. Но глава киевского режима отказался посещать Россию.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин неоднократно говорил, что если Зеленский хочет провести такие переговоры, то пусть приезжает в Москву, ему гарантируют все необходимые условия.