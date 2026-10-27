Москва27 октВести.Украинская сторона передала России через президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере сигналы о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече главы киевского режима Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, встреча Путина и Зеленского может быть единственным событием, способным придать нужный толчок переговорам об урегулировании конфликта на Украине.
Прекращение огня: мы готовы к любому прекращению огня. Второй сигнал - встреча с Путиным. Мы готовы ко встрече с нимсказал Сибига во время пресс-конференции в Хельсинки
Ранее сообщалось, что Путин заявил Стуббу и Гар Стере, что Зеленскому в случае визита в Москву будут обеспечены все условия и безопасность.