Ушаков: Путин повторил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров

Ушаков: Путин назвал Стуббу и Стере условия для встречи с руководителем Украины Ушаков: Путин повторил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров

Москва27 окт Вести.Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере обозначил условия для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он отметил, что Стубб и Стере передали президенту России желание главы киевского режима Владимира Зеленского напрямую поговорить с Путиным. Российский лидер, в свою очередь, напомнил, что если Зеленский хочет прямых переговоров, он может приехать в Москву.

Наш начальник повторил, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности сказал Ушаков

В ходе разговора было подчеркнуто, что контакт на уровне руководителей Украины и России имеет самый большой смысл после того, как закончится переговорный процесс, добавил помощник российского президента.

Будут выработаны какие-то документы, а именно в контексте долгосрочного урегулирования на Украине, и после этого лидеры двух стран могли бы встретиться. Переговорщики были бы готовы им доложить документы, а лидеры в свою очередь были бы готовы их подписать добавил Ушаков

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере прошел 27 октября. Беседа состоялась по инициативе финского и норвежского лидеров и продлилась полтора часа.