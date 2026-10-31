Лавров: если Зеленский хочет встречи с Путиным, он должен приехать в Москву

Лавров обозначил условие для встречи Путина с Зеленским Лавров: если Зеленский хочет встречи с Путиным, он должен приехать в Москву

Москва31 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

Лавров напомнил о том, что Путин "неоднократно заявлял, что, несмотря на всю историю последних шести лет после прихода Зеленского к власти, он по-прежнему готов с ним встретиться".

Министр также привел ответ российского лидера на призыв украинского политика к прямой встрече.

Президент Путин ответил, что если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы обеспечим его безопасность. Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву подчеркнул Лавров

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле слышали ремарки Зеленского о готовности Киева обсуждать территориальный вопрос.