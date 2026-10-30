Москва30 октВести.В Кремле слышали ремарки Владимира Зеленского, что Украина готова обсуждать территориальный вопрос, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Он ответил на вопрос, есть ли у Кремля информация относительно сообщений о готовности украинских властей к территориальным уступкам
Я слышал ремарки, которые делал Зеленскийсказал Ушаков
Зеленский ранее заявил, что готов обсуждать с Россией территориальные вопросы в рамках мирного урегулирования конфликта, однако такие переговоры, по его мнению, должны проходить исключительно на уровне глав государств.
Ранее Ушаков напоминал о словах президента РФ Владимира Путина, что если Зеленский действительно хочет переговоров, то может приехать в Москву.