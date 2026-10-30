Ушаков: слышали слова Зеленского о готовности обсуждать вопрос территорий Ушаков: в Кремле слышали слова Зеленского о готовности обсудить тему территорий

Москва30 окт Вести.В Кремле слышали ремарки Владимира Зеленского, что Украина готова обсуждать территориальный вопрос, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он ответил на вопрос, есть ли у Кремля информация относительно сообщений о готовности украинских властей к территориальным уступкам

Я слышал ремарки, которые делал Зеленский сказал Ушаков

Зеленский ранее заявил, что готов обсуждать с Россией территориальные вопросы в рамках мирного урегулирования конфликта, однако такие переговоры, по его мнению, должны проходить исключительно на уровне глав государств.

Ранее Ушаков напоминал о словах президента РФ Владимира Путина, что если Зеленский действительно хочет переговоров, то может приехать в Москву.