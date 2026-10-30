Мендель рассказала о реакции Зеленского на эвакуацию жителей Алешек Зеленский раздражен, поскольку эвакуация в Алешках идет без консультаций с ним

Москва30 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский раздражен тем, что эвакуация людей из города Алешки в Херсонской области проходит без консультаций с ним, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своем Telegram-канале.

Почему Зеленский до сих пор не поблагодарил [первую леди США] Меланию Трамп или Папу Римского за перемирие в Алешках? Потому что его устранили из переговоров после того, как за месяцы манипуляций, требований и уклонений он так и не смог принять или предложить ни одного рабочего плана перемирия. Теперь операция по спасению людей в Алешках проходит без него. И это вызывает у Зеленского немало противостояния и раздражения отметила Мендель

По ее словам, если эвакуация пройдет успешно, то Зеленский обязательно попытается попиариться на событии, однако в случае провала операции продолжит винить президента США Дональда Трампа во всех бедах.

Но пока Алешки доказывают, что локальное перемирие возможно. Следовательно, есть шанс на большее прекращение огня заключила Мендель

Мелания Трамп вслед за уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой заявила 29 октября о начале работы по обеспечению безопасности гуманитарной миссии в Алешках.

Участие Мелании Трамп в гуманитарной операции в Алешках не позволит Киеву обвинить Россию в якобы срыве перемирия.

Сама Мелания Трамп выразила мнение, что гуманитарная операция в Алешках поможет в достижении прочного мира на Украине.